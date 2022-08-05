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Muğla'da sürat motoru ve deniz taksi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var, görüntüler ortaya çıktı

05.08.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da dün sürat motoru ile deniz taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İngiliz turistin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ile kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Muğla Marmaris'te meydana geldi. Bir sürat motoruyla deniz taksinin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürerken kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ile kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi.

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YARALILAR KARAYA ÇIKARILDI

Olay, Marmaris Körfezi’nde dün öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporları istasyonuna ait bir sürat teknesi Marmaris-Turunç seferi yapan deniz taksi ile Kızılkum açıklarında çarpıştı. İhbar üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki tekneci ve sahil güvenlik ekipleri yardımıyla yaralılar karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, 44 yaşındaki İngiliz Anna Capuano’nun çarpışma esnasında öldüğünü tespit etti. İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak İngiltere Fahri Konsolosluk yetkililerine bilgi verildi.

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Tekne taksiyi kullanan Tamer Altındağ ile Mirvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Cleion Svetiellu (19) ise çarpışma esnasında yaralandı. Yaralılardan 3’ü Devlet Hastanesi, 2’si ise özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelemenin sürdüğü açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kazaya neden olduğu belirlenen sürat motoru kullanıcısının emniyet ve sahil güvenlik verilerinde çalıştığına dair kaydı ile kullanma ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Taksirle adam öldürmek suçu ile soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, tekne dolmuşun su sporları parkuru alanına girdiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris kaza
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