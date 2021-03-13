Muğla'da, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldürdü! Kalbine tek el ateş etti

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı (23), tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KALBİNE TEK EL ATEŞ ETTİ

Milas’ın Burgaz Mahallesi’nde bir ikamette bulunan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. S. K.’nın gözaltı işleminin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

(DHA)

