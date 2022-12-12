Muğla'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İ. G. idaresindeki otomobil, Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkisinde, karşı yönden gelen Ali A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Ö., Kader ve Gaye A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

