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Muğla'da tüyler ürperten görüntü! Koyunlarını parçalanmış bulunca 2 köpeği öldürdü

19.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüyler ürperten olay Muğla'da yaşandı. E.G. isimli vatandaş, ağıldakini 10 koyununu parçalanarak öldürülmüş halde bulunca çileden çıktı. Olay karşısında şoke olan adam, koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Muğla'da tüyler ürperten görüntü! Koyunlarını parçalanmış bulunca 2 köpeği öldürdü

Muğla'da yaşanan tüyler ürperten olayda, E.G. isimli bir vatandaş, ağılında beslediği koyunlarını parçalanmış olarak buldu. Gördükleri karşısında çileden çıkan şahıs, tüfeğini alıp dışarı koştu...

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde E.G. adlı kişi, ağılında 10 koyununu parçalanmış olarak buldu. E.G., evdeki av tüfeğini alıp koyunlarını öldürdüğünü düşündüğü civardaki 2 köpeğe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpekler olay yerinde öldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölen köpekleri belediye barınağına götürdü. Polis, E.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan E.G. serbest bırakıldı.

Öte yandan, köpeklere hangi hayvanın saldırdığı yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

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(DHA)

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