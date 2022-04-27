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Muğla'da vahşi cinayet! 24 yaşındaki genci iple boğan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı

27.04.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde dere yatağında bulunan bir ceset ekipleri alarma geçirdi. Yapılan incelemede cesedin 24 yaşındaki Kerim Bozan'a ait olduğu ve talihsiz gencin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayın failleri olarak biri İngiliz uyruklu bir kadın ile Irak uyruklu bir erkeği yakaladı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Muğla'da vahşi cinayet! 24 yaşındaki genci iple boğan yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iple boğulduktan sonra dere yatağına atılan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAMERA KAYITLARINDAN ŞÜPHELİLERE ULAŞTILAR

Ekipler tarafından yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti.

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POLİS VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON

Fethiye’de bir evde olduğu belirlenen şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki zanlı, geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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cinayet Muğla
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