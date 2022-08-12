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  4. Muğla'da yaktığı ateş yangına dönüştü! Sebebi 'pes' dedirtti

Muğla'da yaktığı ateş yangına dönüştü! Sebebi 'pes' dedirtti

12.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yangınla ilgili çoban Ömer C. gözaltına alındı. Çoban, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf ederken yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da yaktığı ateş yangına dönüştü! Sebebi 'pes' dedirtti

Muğla Marmaris'te bu sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Çoban olduğu öğrenilen kişinin keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu söylediği öğrenildi.

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YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisindeki makilikten saat 11.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 14 arazöz, 4 ikmal aracı ve 63 orman işçisi ile de karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

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İTİRAF ETTİ

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın talimatıyla yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 2 asayiş timi görevlendirildi. Jandarma ekipleri, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ömer C.'yi gözaltına aldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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yangın Muğla orman yangını
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