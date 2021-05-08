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Muğla'da yanan ev için vatandaşlar insan zinciri oluşturdu

08.05.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

Muğla'da yanan ev için vatandaşlar insan zinciri oluşturdu

Edinilen bilgiye göre, Akbük koyu girişinde Halil İbrahim Uysal isimli vatandaşa ait eski ahşap binada yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KOVALARLA SU TAŞIDILAR

Ahşap evdeki alevlerin bir anda parlaması sonucu vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yanan evin yakınındaki su sarnıcından insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

EVDE BULUNAN TÜM EŞYALAR YANDI

Vatandaşların müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu evde bulunan tüm eşyalar yandı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın sonrası Akbük koyunda bulunan vatandaşlar evi yanan vatandaşın bazı temel ihtiyaçları için yardım toplamaya başladı. (İHA)

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yangın Muğla

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