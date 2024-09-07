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  4. Muğla'da yangın! Ekipler seferber oldu, karayolu ulaşıma kapandı

Muğla'da yangın! Ekipler seferber oldu, karayolu ulaşıma kapandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.09.2024 16:27
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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi’ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor.

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KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenilirken, alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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