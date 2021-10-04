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  4. Muğla'daki 5 yıldızlı otelde korkutan yangın! Saatler sonra söndürülebildi

Muğla'daki 5 yıldızlı otelde korkutan yangın! Saatler sonra söndürülebildi

04.10.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı. Yangın çıkan otele çok sayıda ekip müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

Muğla'daki 5 yıldızlı otelde korkutan yangın! Saatler sonra söndürülebildi

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin LNG tankı patladı. Patlamanın ardında ormanlık arazi içerisinde buluna otelde yangın başladı. Bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otele sevk edildi. Otelin personel lojmanında bulunan otel personelleri hızlı bir şekilde tahliye edildi.

BAŞKA BİNAYA SIÇRADI

Yangın, tankın arkasındaki bir binaya da sıçradı. Alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi.

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Ekipler, alev alev yanan tanka saatlerce müdahale ederek soğutmaya çalıştı. Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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