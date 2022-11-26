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Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL... Elmastan daha değerli

26.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde definecilerin evinde piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan 'Painite taşı' nın yanı sıra 4 adet antik döneme ait obje, Roma dönemine ait yüzük, Roma dönemine ait vazo ele geçirildi.. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL... Elmastan daha değerli

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada; gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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PAİNİTE TAŞI NEDİR?

Painite çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir. İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Miktar olarak elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur. 2002 yılına kadar çok az örneği olan bu değerli kristalin, sonrasında aynı bölgeden bulunan diğer örnekleri ile sayısı artmıştır.

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(İHA)

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