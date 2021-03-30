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  4. Muğla'daki görüntüle tepki çekmişti! Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

Muğla'daki görüntüle tepki çekmişti! Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

30.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski kız arkadaşı Beste Ö.'yü darp eden spor hocası Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti.

Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız zor durumda kaldıklarını ama yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattı.

Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu. Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATMIŞTI

Engin C.'nin eski kız arkadaşı Beste Ö.'ye yönelik uyguladığı şiddet, sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada Engin C.'nin tutuklanması için kampanya başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

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