Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık

Karşısındaki kişilerin aslı olmayan iddialar ve görüntülerle kamuoyunda kendisini çok zor duruma düşürdüğünü belirten A.K., “Geçtiğimiz günlerde samimi olduğum bir arkadaşım K.A. isimli bir şahsın sosyal medya üzerinden Bodrum’da meydana gelen ahlaksız bir olayda benim fotoğraflarımı da kullanarak paylaşımlar yaptığını söyledi. K.A.’yı tanımıyorum. Paylaşımlarının ardından kendisine ulaşmaya çalıştık. Mesajla ulaşabildiğimiz K.A. hiçbir şekilde paylaşımları kaldırmayacağını ifade ederek, ‘Bütün Türkiye’de ilanların var. Fenomen oldunuz. Sen yaz dur. Benim reklam yayım işlerim var. Haberlerde de çıkarsın sen’ dedi. Daha sonraki yazışmalarımızda ise para karşılığında paylaşımlarını kaldıracağını söyleyerek ‘5 bin lira verirsen bütün ilanları hemen kaldırırım. Yatır kurtul rezillikten. Şimdi yatırdın yatırdın. Daha sonra yatıracağım dersen 10 bin lira olur. Instagram'da da fenomen olmuşsun’ dedi. Kendisine ulaşabilmek için şartlarını kabul eder gibi yaptık. Fakat daha sonra yüz yüze görüşemeyeceğimizi vereceği bir hesaba parayı yatırmamız gerektiğini söyledi. M.O.K. adına kayıtlı bir banka hesap numarası gönderdi. Atılan iban numarasının kendisine ait olmadığını söyleyince de ‘Anne kızlık soyadımı da ilan yapayım da belli mi olaydım. Sen bilirsin bu hesaba parayı attın attın yoksa paylaşımlara devam. Sen i. sin o zaman’ dedi. Taciz ve tehditlerini sürekli tekrarlayan K.A. ‘157 kişi daha paylaşmış. Acele et. Bütün paylaşımları anında sileceğim merak etme sıkıntı yok’ dedi. Benden parayı yatırdığıma dair dekont bile istedi” dedi.