HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'daki Karaca Adası 35 milyon liralık indirimle satılıyor

Muğla'daki Karaca Adası 35 milyon liralık indirimle satılıyor

08.03.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muğla'daki Karaca Adası 35 milyon liralık indirimle satılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gökova Körfezi'nde bulunan Karaca Adası, 2019 yılında satışa çıkarıldı. 210 milyon lirayla satılmaya karar veren Karaca Adası'nda fiyat güncellemesi yapıldı. 316 metrekare büyüklüğündeki ada artış 175 milyon liradan alıcısını bekliyor.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.

35 MİLYON LİRALIK İNDİRİM!

Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı.

karaca-adasinin-fiyatinda-35-milyon-liralik-indirim_9055_dhaphoto1

METREKARE FİYATI 554 TL

İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.

karaca-adasinin-fiyatinda-35-milyon-liralik-indirim_9055_dhaphoto2

Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
'Kadınlar evde mi, başkasının kucağında mı?' diyen imam hakkında flaş karar'Kadınlar evde mi, başkasının kucağında mı?' diyen imam hakkında flaş karar
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Miraç Kandilinin anlamı | Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç Kandilinin anlamı

8 Mart'ta utandıran görüntü! Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

8 Mart'ta utandıran görüntü! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

Rus yolcular maske takmadı, uçağa polis çağrıldı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçağa polis çağrıldı

Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı

Onları gören şaşkınlığını gizleyemedi

Samsun'da tutuklanan İbrahim Zarap'ın eski eşini daha önce de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı

Samsun'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.