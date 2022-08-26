Muğla'daki safari faciasında son poz! Ölüme böyle el sallamışlar

Muğla’da geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra saat 16.35 sularında safariye çıkan Iraklı turistleri taşıyan cip şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 5 Irak vatandaşı turist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı da hastanelere sevk edilmişti.

Cip şoförü M.A, kaza olduğu anda karşı şeritten gelerek cipten savrulan turistin üzerinden geçerek durabilen araç şoförü A.K.T ve firma sahibi C.A emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Yerkesik adli kurumunda bulunurken, yaralanan turistleri hastanelerde tedavisinin devam ettiği, birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE SON POZ

Öte yandan sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris’in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.

Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.

(İHA)

