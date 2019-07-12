HABER

Muğla'daki yangın büyüyor! Tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti.

Muğla'daki yangın büyüyor! Tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı!

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.

AW753168_17

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti.

AW753168_18

YANGINI TAŞLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.

AW753168_04

3 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın ters dönmesiyle birlikte alevler zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. Karadan müdahale edilemeyen bölgeye gönderilen 1 helikopter müdahale etmeye başladı. Daha sonra hızını arttıran rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılan yangın için 2 helikopter daha geldi. Akşam hava kararana kadar bazı bölgeleri söndüren 3 helikopter daha sonra hava kararmasıyla piste dönmek zorunda kaldı.

AW753168_06

TATİLCİLER ALEVLERİ TAŞLADI

Bağla bölgesine kadar ulaşan yangın bazı tatil sitelerini tehdit etti. Alevler tatil sitelerine 20 metre kadar yaklaştı. Alevleri gören tatilciler ellerine aldıkları kazma, küreklerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin boyu metrelerce yüksekliğe ulaşınca ellerindeki kazma kürekleri bırakan tatilciler alevlerin içerisine taş atmaya başladı. Uzun süre alevleri taşlayan tatilciler yangını söndürmeyi başaramayınca çareyi bölgeden kaçmakta buldu.

AW753168_12

MANDIRADAN HAYVANLARI ÇIKARDILAR

Yangının başladığı bölge olan Gürece Mahallesi Mandıra mevkisinde bulunan ahırlarda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar çobanlar tarafından ahırlardan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Bir yaşlı kadın ise tepeden evinin yakınına kadar gelen alevleri görünce fenalık geçirerek bayıldı. 122 ekiplerinin müdahalesiyle yaşlı kadın sakinleştirildi.

AW753168_01

40 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Yangının bir anda büyümesiyle 3 mahalleye yayılan alevler otluk ve makilik alanları küle çevirdi. Hızlı bir şekilde yayılan alevler şimdiye kadar yaklaşık 40 hektarlık bir alanda etkili oldu. Yangının bir kısmı söndürülürken bir kısmı ise Bağla Mahallesi'nde ilerlemeye devam ediyor. (İHA)

AW753168_13

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Acı haber! Aynı aileden 4 kişi can verdiAcı haber! Aynı aileden 4 kişi can verdi
Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaretBalıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

Milyonlarca kişinin kimlik bilgisine ulaşan suç örgütü çökertildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüştü

Aynı aileden 4 kişi boğularak can verdi

Acı haber! Aynı aileden 4 kişi can verdi

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.