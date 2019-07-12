Muğla'daki yangın büyüyor! Tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı!

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti.

YANGINI TAŞLARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, Akut ekipleri ve tatilciler müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, 55 itfaiye eri, orman ekiplerine ait 3 arazöz, 15 orman işçisi, 911 arama kurtarma ekiplerinde 10 gönüllü, Akut ekiplerinden 5 gönüllü yangına müdahale etti. 112 ekipleri de bölgede hazır bulundu.