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  4. Muğla'dan acı haber! Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Muğla'dan acı haber! Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Muğla'da yediği patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin, yaşamını yitirdi. Özcin'in 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebeği olduğu öğrenildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta, öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün hayatını kaybetti.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

(DHA)

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PATATES Muğla yemek nilgün özcin

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