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  4. Muğla'dan korkunç görüntüler! 4 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'dan korkunç görüntüler! 4 saat sonra kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangın çıktı. Yangın 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla'dan korkunç görüntüler! 4 saat sonra kontrol altına alındı

Milas'ın kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandan, bugün saat 16.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile 2 helikopter ile alevlere müdahaleye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 50 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Sabotaj ihmali üzerinde durulan yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Milas'ın Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

yangin

'ORMANLARIMIZ KONUSUNDA DA HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Koronavirüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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