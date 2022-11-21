MUĞLA DATÇA'DA DEPREM! 21 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREMLER

Muğla, Datça açıklarında 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 02.25'te 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem 48.05 km derinlikte gerçekleşti.

Muğla depremine ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre sarsıntı 69.2 derinlikte gerçekleşti.

21 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.21 05:26:08 39.6042 40.4982 3.2 -.- 1.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.11.21 04:54:16 38.4820 42.9012 25.0 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.11.21 04:16:21 35.8425 26.3935 70.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.21 03:45:04 38.4787 28.3840 5.0 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.11.21 03:17:45 38.9172 43.4018 15.2 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel

2022.11.21 02:50:13 35.0072 25.9775 19.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.21 02:25:00 35.8350 26.4292 69.2 -.- 5.3 5.2 AKDENIZ İlksel

2022.11.21 02:22:18 39.1203 42.3162 9.0 -.- 1.7 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel

2022.11.21 02:00:15 42.4343 43.8063 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlkselBirçok kişi arama motorlarında, bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde s



