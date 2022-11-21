HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MUĞLA DATÇA'DA DEPREM! 21 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

MUĞLA DATÇA'DA DEPREM! 21 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

21.11.2022 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaların bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) Ege Denizi'nden Muğla'nın Datça ilçesinin 107.44 km açıklarında meydana gelen sarsıntının vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Muğla'nın Datça ilçesinden hissedilen sarsıntı 48.05 km derinlikte gerçekleşti. Birçok kişi arama motorlarında " "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

MUĞLA DATÇA'DA DEPREM! 21 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası merak edildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması...

MUĞLA DATÇA'DA KORKUTAN DEPREMLER

Muğla, Datça açıklarında 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 02.25'te 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem 48.05 km derinlikte gerçekleşti.

Muğla depremine ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama:

1

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

d2

d3

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre sarsıntı 69.2 derinlikte gerçekleşti.

21 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.21 05:26:08 39.6042 40.4982 3.2 -.- 1.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.11.21 04:54:16 38.4820 42.9012 25.0 -.- 1.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2022.11.21 04:16:21 35.8425 26.3935 70.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.21 03:45:04 38.4787 28.3840 5.0 -.- 1.4 -.- ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.11.21 03:17:45 38.9172 43.4018 15.2 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.21 02:50:13 35.0072 25.9775 19.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.21 02:25:00 35.8350 26.4292 69.2 -.- 5.3 5.2 AKDENIZ İlksel
2022.11.21 02:22:18 39.1203 42.3162 9.0 -.- 1.7 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.11.21 02:00:15 42.4343 43.8063 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlkselBirçok kişi arama motorlarında, bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde s


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandıİstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı
İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiasıİstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası
Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayıDünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı
Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Datça son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.