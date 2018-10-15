Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilere göre, bugün saat 17.21'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadı.

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