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Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Muğla Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilere göre, bugün saat 17.21'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadı.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

SON DEPREMLER


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