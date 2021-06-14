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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı

14.06.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin görevden alınmasının ardından yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın ataması yapıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevden alındı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

GÖREVDEN ALINDI

Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Muğla
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
görevden alma bir ceza değil bunu hâlâ anlayamadınız ölen insan öldüğüyle kaldı.
Şimdiye kadar yaptığı usülsüzlükler, haksızlıklar, ne olacak..görevden al herşey bitsin..oh ne ala memleket, ceza alması şart..
bu gün yüzüne çıkan milyonda bir vaka. Aysberg in altındaki boyuta aklınız şaşar.
Allah vatanımızı senin gibilerin belasını versin. Fetö gibi ayıklanmalısınız ama bitmezsiniz ki

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