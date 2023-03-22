MUĞLA İMSAKİYE 2023: Muğla sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Muğla ilk sahur ve iftar saatleri

Muğla imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Muğla ilk sahur ve iftar saatleri...

MUĞLA'DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Muğla'da ilk sahur saat 05:39'da yapılacak.

24 Mart Muğla sahur saati 05:38

25 Mart Muğla sahur saati 05:36

26 Mart Muğla sahur saati 05:34

MUĞLA'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Muğla'da ilk iftar saati 19:27 olarak açıklandı.

24 Mart Muğla iftar saati 19:28

25 Mart Muğla iftar saati 19:29

26 Mart Muğla iftar saati 19:30

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

