SABRİ KESEN - Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'nın, kıyılarındaki kaçak yapıların tespit edilmesi ve yenilerinin yapılmasının önüne geçilmesi için "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle havadan denetimler gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde kaçak yapılaşmanın engellenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının havadan görüntü ve fotoğraf çekme özelliğine sahip "uçan göz" isimli helikopterinden de faydalanılmaya başlandı.

Helikopterle uçuşa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu.

Uçuşta bölgedeki kıyılar, koylar ve adalar incelendi, video ve fotoğraf kaydı için zaman zaman belirli noktaların üzerinden birkaç kez uçuldu.

Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen kaçak yapıların son durumu ve iskeleler de kayıt altına alındı.