Muğla, Mardin ve Malatya sahur vakti ne zaman? Muğla, Mardin ve Malatya iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Muğla, Mardin ve Malatya'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Muğla, Mardin ve Malatya sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

MUĞLA, MARDİN VE MALATYA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Muğla, Mardin ve Malatya'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MARDİN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MALATYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



