Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde, 14'ü muvazzaf asker 18 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik olarak, örgütsel iletişim şekli olan kontörlü/ankesörlü telefonlardan mahrem örgüt elemanlarıyla ardışık arama yöntemiyle irtibata geçtiği tespit edilen 5'i subay, 13'ü astsubay rütbesinde, 14'ü muvazzaf 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Bunun üzerine bugün saat 05.30 sıralarında Muğla merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli, Bingöl illerinde polis tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonların halen sürdüğü bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerden 4'ünün ise daha önce askerlikten ihraç edildiği belirtildi.

