HABER

Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 07:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Köpeği kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdüKöpeği kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü
D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralıD-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla operasyon

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne-oğul polise saldırdılar

Anne-oğul polise saldırdılar

Zincirsiz tırlar Tendürek'te mahsur kaldı

Zincirsiz tırlar Tendürek'te mahsur kaldı

Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

14 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

D-100 karayolunda kaza! Biri polis 3 yaralı

D-100 karayolunda kaza! Biri polis 3 yaralı

Son dakika! Çanakkale'de göçmen faciası: 4 ölü

Çanakkale'de facia

13 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına dev operasyon! Gözaltılar var!

13 ilde dev operasyon! Gözaltılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.