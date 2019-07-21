HABER

Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:47 | Son Güncelleme

Sanal bahis oynattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Muğla merkezli 3 ilde yasa dışı "sanal bahis" oynatanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Muğla ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PARTNER Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı var Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı var
Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruzBakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz
Selden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlarSelden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir istanbul Muğla sanal bahis operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

İşte İngiliz gemisine gönderilen mesajlar...

İşte İngiliz gemisine gönderilen mesajlar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.