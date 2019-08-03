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Muğla merkezli 5 ilde fuhuş ve insan ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 02:54 | Son Güncelleme

Muğla merkezli, fuhşa aracılık ettikleri ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Muğla merkezli 5 ilde fuhuş ve insan ticareti operasyonu

Bodrum ilçesi ile Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise polis ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

13 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Olayla ilgili yabancı uyruklu 13 kişinin ise sınır dışı edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran kişilerle ilgili çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından örgütlü olarak insan ticareti yapılmasına ilişkin ilk operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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Muğla fuhuş operasyonu

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