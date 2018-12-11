Muğla merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'Mahrem Abileri' tarafından ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen polis ekipleri, Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı öğrenilen subay ve astsubay rütbesinden, 22'si muvazzaf, 5'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

