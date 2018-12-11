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Muğla merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 27 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 07:14 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında verilen yakalama kararı üzerine Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 27 gözaltı kararı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 25’i muvazzaf, 5’i ihraç FETÖ mensubuna yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün ‘Mahrem abileri’ tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 25 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 27 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüphelilerin, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla FETÖ

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