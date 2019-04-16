Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Ankara, Samsun, Yozgat ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.

AA



