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Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 23'ü muvazzaf asker 29 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Ankara, Samsun, Yozgat ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Muğla FETÖ TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YERİN KULAĞI VAR ŞU AN ORDUDA SOSYALİSTELER VE PERİNÇEK 2. DARBE PLANI PEŞİNDE İMİŞ...FETONUN ÜST KOLLARI ORDUDAKİ,MOSSAD AJANLARINDA HENÜZ ULAŞILAMADI DİKKAT....
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