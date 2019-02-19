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Muğla merkezli FETÖ operasyonu! 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:54 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla merkezli FETÖ operasyonu! 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı

Muğla merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 14'ü muvazzaf asker, 18 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 14'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. (AA)

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FETÖ Muğla TSK asker gözaltı

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