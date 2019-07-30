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Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Haklarında gözaltı kararı verilen 36 zanlıdan 17'si yakalandı

Muğla merkezli, fuhşa aracılık ettikleri ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından, örgütlü olarak insan ticareti yapılmasına ilişkin Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de kimlikleri belirlenen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
insan ticareti Muğla operasyon

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