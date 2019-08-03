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Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 00:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Muğla merkezli, fuhşa aracılık ettikleri ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Bodrum ilçesi ile Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise polis ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 13 kişinin ise sınır dışı edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran kişilerle ilgili çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından örgütlü olarak insan ticareti yapılmasına ilişkin ilk operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum fuhuş Muğla polis

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