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Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:24 | Son Güncelleme

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı bazı kişilerin yasa dışı geçiş organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen 23 kişinin yakalanması için operasyon yürütüldü.

Şüphelilerin, FETÖ ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun da olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Muğla operasyon

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