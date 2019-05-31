HABER

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yasa dışı geçişleri organize ederek, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin'de yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları ve aracılık ettikleri ileri sürülen zanlıların, FETÖ ve PKK üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu kişileri yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettikleri öğrenilmişti.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandıCizre’de israilin Kudüs işgali kınandı
İBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırıyorİBB Ramazan’ın coşkusunu “Ezgi Gecesi” ile taçlandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen Marmaris Muğla

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.