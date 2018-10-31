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Muğla merkezli tarihi eser kaçakçılığına 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

MUĞLA merkezli 3 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla merkezli tarihi eser kaçakçılığına 7 gözaltı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA merkezli 3 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçenin değişik noktalarından tarihi eserlerin çıkartılarak, İzmir ve Aydın'daki tarihi eser kaçakçılarına satıldığını öğrendi. 6 ay boyunca birçok kez operasyon yapan ekipler, toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Tüm zanlılar, serbest bırakıldı. Operasyonlarda 131 gümüş sikke, Lidya Dynast dönemine ait 51 sikke ve Roma dönemine ait 7 bronz sikke ele geçirildi. Soruşturmanın devamında bu sabah Muğla'nın Fethiye, Seydikemer ve Ortaca ilçeleri, İzmir'in Torbalı ilçesi ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda E.A., S.Y., C.Y., A.İ.K., Ö.K., İ.K., ve İ.P. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok arama dedektörü, eski dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken kullanılan malzemeler ile tarihi olabileceği değerlendirilen bazı eserler de bulundu. Zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Muğla merkezli tarihi eser kaçakçılığına 7 gözaltı

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