Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

Muğla ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısı daha sonra 21'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.K, V.K, C.Ö, Ş.B, G.A, B.Ç, C.Ç, S.K, B.K, B.Ö. ve V.B. tutuklanırken R.M. ile O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.O, S.A, B.Ö, Ş.Y, Z.Y, C.Ö, Y.S. ve A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Muğla ve Antalya'da 12 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar esrar ve eroin ile uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

