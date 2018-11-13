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Muğla merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlı adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu. Adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesilmişti.

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adliye bahis Muğla operasyon

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