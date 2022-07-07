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Muğla, Muş, Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Muğla, Muş, Nevşehir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte namaz saatleri!

07.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı saatleri merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Peki Muğla, Muş, Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet Muğla, Muş, Nevşehir Kurban Bayramı namazı saatleri!

Muğla, Muş, Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta? 2022 Diyanet Muğla, Muş, Nevşehir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte namaz saatleri!

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından bayram namazı saatleri merak ediliyor. Bayram namazını kılarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu sorgulanıyor. 2022 yılında Kurban Bayramı 9 Temmuz itibariyle idrak edilecek.

2022 MUĞLA, MUŞ, NEVŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Muğla'da bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.27'de cemaatle beraber kılınacak. Muş'ta 05.31'de kılınırken, Nevşehir'de ise bayram namazı 05.58'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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