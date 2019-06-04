Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve Akdeniz'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci dineze atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yarnalanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.