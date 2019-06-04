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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve Akdeniz'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci dineze atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yarnalanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

mugla

Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis tarafından tutulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"04 Haziran 2019 Salı gün saat 16.52'de 112 AÇM tarafından Muğla ili Bodrum ilçesi Göltürkbükü mevkiinde Maça Kızı isimli motor yatın, Yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı bildirilmiştir.

İhbarın alınmasına müteakip SG Güney Ege Grup K.'lığına bağlı 3 SG Botu olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler neticesinde Maça Kızı isimli motor yatın içerisinde 4 kişinin bulunduğu Yörük Ağası isimlli balık avlama teknesine çarptığı, çarpma esnasında balık avlama teknesinde bulunan kişilerden üçünün denize atlayarak kurtulduğu, 1973 doğumlu tekne kaptanı Osman Demirkoz'un ise çarpışma sonucu yaralandığı, çevreden geçen bir teknenin yardımıyla hemen karaya çıkarılarak, ambulansa teslim edildiği öğrenilmiştir."

Raporun son bölümünde ise yaralı tekne kaptanı Demirkoz'un kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifadesi yer aldı.

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Muğla bodrum gazeteci

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