Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

MİLAS VE MARMARİS İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissesildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)



