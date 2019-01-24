Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan’ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla’nın Marmaris ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
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