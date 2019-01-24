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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yunanistan’ın Girit Adası yakınlarında meydana gelen deprem başta Muğla’nın Marmaris ilçesi olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Son Depremler Muğla Marmaris

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