HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'nın Marmaris ilçesinde isyan ettiren görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde isyan ettiren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 22:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden taşan atık suyun karışmasıyla, denizin rengini kahverengiye dönüştü. Marmaris Çevrecileri Derneği ise alınmayan önlemler nedeniyle duruma tepki gösterdi.

Marmaris ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle mavi deniz 1.5 kilometre kahverengiye döndü.

İsyan ettiren görüntü!

Denizin kahverengine dönmesinin yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi.
Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin kahverengi olduğunu görünce cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada 'Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu' yorumu yaptı.

'MARMARİS'İMİZE YAPILAN İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

'MARMARİS'İMİZE YAPILAN İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'
Yaşanan kirlilikle ilgili sahilde inceleme yapan Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, "Senelerdir yaşadığımız üzücü bir olaydır. Ormanların kesilmesi sonrası akarsularla çamur geliyor ve erozyondan dolayı tamamen körfeze akıyor. Yağmur sonrası sahili üç defa turladım ve yerinde inceleme yaptım. Foseptik ana merkez bağlantı künkleri deniz çekilince meydana çıkıyor. Su tekrar yükselince su altında kalıyor. O boru ve künklerdeki pis su denize karışıyor. Foseptik künklerin kapakları dalgalarla yerinden kalkmış durumda. Koku çok kötü yayılıyor. Uzun yıllardır Marmaris Körfezi'nin kirliliği ile ilgili üniversiteden gelen bilim adamları ile incelemeler yapıyoruz. Bu sonuç verilerini yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Nedeni ise yerel yetkililer soruna eğilmekten kaçınıyor. İlçemizde herkes deniz, güneş ve kum üçgeninde turizmden ekmek kazanıyor. Yerel yöneticiler, esnaf ve turizmciler Marmaris'imize yapılan ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Marmaris'ten Dünya'nın İncisi olarak bahsedilir. Bu doğa harikası gittikten sonra ne yapacaklar merak ediyorum. Derelerden gelen kirli- çamurlu suyun arıtması yapılmalıdır. Kışın plajlarda ortaya çıkan foseptik çukurları yeniden düzenlenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris foseptik kahverengi

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

ABD, Esad güçlerini vurdu!

ABD, Esad güçlerini vurdu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Lan Bi durun ya. Karadenizde her yağmurdan sonra olur bu durum çok normal. Çevrecilerde akıl ne gezer. Hemen laf hemen çemkirme...
insanoğlu işte tek yapılan kirletmek
Tüm kıyı ilçelerin ortak sorunu bu foseptik olayı. Seçim haritasına bakıp nedenini anlayabilirsiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de trafik magandaları dehşet saçtı! Otomobilin önünü kesip bıçak ve pompalı tüfekle saldırdılar

Trafik magandaları dehşet saçtı

Diyarbakır'da 4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz

Jeffrey: Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz

Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu

Marmara'da yakalandı! Tam 150 kilo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.