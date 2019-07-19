Muğla Orman Bölge Müdür Cekili Demirci: “Dalaman yangını ilk belirlemelere göre kaza”

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Dalaman ve Datça yangınlarında terör bağlantısının olmadığını, Datça yangınına sebebiyet veren GSM şirketine 1 milyon 30 bin liralık maddi tazminat davası açıldığını açıkladı. Muğla’da yıl içinde çıkan orman yangınlarının çıkış sebepleri hakkında bilgi veren Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, yapılan araştırmalarda terör unsurlarının yangın çıkardığına ilişkin bir emarenin bulunmadığını söyledi. Demirci, Dalaman orman yangınının bir kaza sonucu olduğunu tahmin ettiklerini söylerken, Datça orman yangını ile ilgili bir GSM firmasına 1 milyon 30 bin TL maddi tazminat davası açıldığını belirtti. Demirci, Dalaman yangınına ekiplerin 13 dakika içinde müdahale ettiklerini belirterek, “10 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.10’da Dalaman’da başlayan yangın rüzgarın şiddetli olması, nemin düşük olması, o tarihte nem yüzde 18’lerde, rüzgar yüzde 41’di. Bu kritik hava nedeniyle yangın hızla ilerledi. 13 dakika içinde ekiplerimiz yangına müdahil oldu. Yangın alanımız yaklaşık 400 nektar civarında. Yalnız bu net rakam değil. Bu alanın soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Yangının çıkış sebebi kaza”

Dalaman’daki orman yangının çıkış sebebi ile ilgili ilk yapılan araştırmalarda kaza sonucu çıktığını tahmin ettiklerini belirten Demirci, “Yangının çıkış sebebi ile ilgili kaza olduğuna inanıyoruz. Yangının çıkış noktasını hem jandarma, hem biz, olay yeri inceleme ekipleri yerinde inceledi. Kesinlikle terör amaçlı bir yangın değil. Biz bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ama şu çıkardı diyecek konumda da değiliz. Sebebi araştırılıyor. Çıkış noktası itibari ile baktığımızda bir kaza olduğu kesin. Özellikle Muğla’daki Fethiye’de, Milas’ta çıkan tüm yangınları biz basında bu tip haberlerin çıkmasından dolayı daha titiz incelemeye alıyoruz. Biz bu zamana kadar terör amaçlı yangın çıktığına dair herhangi bir emareye rastlamadık" diye konuştu.

“Ters ateş verdik”

Dalaman’da başlayıp Göcek’e sıçrayan orman yangınının gece saatlerinde Göcek’e sıçramasını önlemek için ters ateş yaktıklarını belirten Demirci, “Bu yangında bir diğer önemli konu yangın gece saatlerinde Göcek’e doğru ilerliyordu kuzeyden esen rüzgarın etkisi ile. Orada ciddi bir tehlike vardı. Bunu kamuoyuna çok da duyurmadan sessiz sedasız karşı ateş yöntemini kullanarak Göcek’e yakalaşan yangına Göcek’in kuzey sınırında bir şerit açtık. Bu şeridin etrafına bizim arazözleri yerleştirerek gerekli tedbirleri aldık ve o mevkiden karşı ateş yakarak yangının Göcek’e doğru ilerlemesini durdurduk” dedi.