Muğla Ortaca'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Ortaca’nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.

Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

An itibariyle yangına 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 120 personelle müdahale edildiği belirtildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMALAR

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yanının kontrol altına alındığını, daha sonra yeni bir yangının başladığını söyledi.

Yangının yaklaşık 25 hektarlık bir alanda devam ettiğini belirten Erdoğan, "Karanlık olana kadar helikopterle de müdahale edildi. Karadan müdahale devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerinde uzak bir noktada. Bu nedenle boşaltılacak bir yer yok." dedi.