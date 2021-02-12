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Muğla polisinden ‘Change’ operasyonu

12.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, hasarlı araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde ağır hasarlı araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek (Change) satan ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.Sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şase numaraları değiştirildiği (Change) tespit edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, hasarlı araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde ağır hasarlı araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek (Change) satan ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.
Sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 çalıntı araç ile kullanılamaz haldeki 9 ağır hasarlı aracın motor ve şase numaraları değiştirildiği (Change) tespit edildi. Ağır hasarlı araçların motor ve şase numaraları değiştirildikten sonra tamir ve bakımı yapılarak 5 araç yürür hale getirildi.
Dosya savcısından alınan karar sonrası Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 adet şasesi kazınmış araç, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 7 adet araç motoru, olaydan elde edildiği düşünülen 287 bin 412 TL, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 53 adet fişek, 4 adet hurdaya ayrılmış araç plakası, çok sayıda montaja hazır şase ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Operasyonda, B.A., A.A., E.Y., S.S., H.G., S.S., Ü.V., D.D., T.A., E.S., A.S. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ortaca adliyesine sevk edildi.

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