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Muğla sahillerinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece ölçüldü.

Sıcak hava nedeniyle denize gitmeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler ilçedeki plajları doldurdu. Marmaris'te, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluştu.

Plajlarda güneşlenen tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, bazı tatilciler ise su sporları yaptı.

Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütü ve jetskiyi tercih etti. Bu durum körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Fethiye güneş Kum Marmaris plaj sıcak hava

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