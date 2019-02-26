HABER

Muğla Seçim Kurulu'ndan Kaynar'a kötü, Kocadon'a iyi haber

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti'nin (DP) Bodrum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Kaynar'ın, İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığının düşürülmesine yaptığı itiraz, Muğla Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Muğla Seçim Kurulu'ndan Kaynar'a kötü, Kocadon'a iyi haber

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - DEMOKRAT Parti'nin (DP) Bodrum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Kaynar'ın, İlçe Seçim Kurulu'nca adaylığının düşürülmesine yaptığı itiraz, Muğla Seçim Kurulu tarafından reddedildi. İl Seçim Kurulu'nca DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon için CHP Muğla Başkanlığı tarafından yapılan itiraz da değerlendirilip, aday olmasında engel bulunmadığını açıklandı.
Bodrum Seçim Kurulu'nca 23 Şubat'ta, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin DP adayı Halil İbrahim Kaynar hakkında 15 Eylül 2017'de verdiği 11 ay 7 gün süre ile kamu görevi üstlenmekten yasaklanması kararının kesinleşerek, infaz aşamasına geldiği tespit edilip, adaylığı düşürüldü. Kaynar, bunun üzerine Muğla Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu tarafından bugün değerlendirmesi yapılarak, Kaynar'ın itirazı reddedildi.
Kararı değerlendiren DP Muğla İl Başkanı İsmet Köse, Halil İbrahim Kaynar'ın adaylığının düşürülmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacaklarını söyledi.
KOCADON'UN ADAYLIĞINDA ENGEL YOK
Öte yandan Muğla Seçim Kurulu'nca CHP Muğla Başkanlığı'nın DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Kocadon'un adaylığına, 'Siyasi Partiler Yasası'nın 40'ıncı maddesini içeren, 'Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz' hükmünü gerekçe göstererek yaptığı itiraz da değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Mehmet Kocadon'un adaylığında engel bulunmadığını açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Muğla Seçim Kurulu'ndan Kaynar'a kötü, Kocadon'a iyi haber

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştuBinali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu
Özhaseki: Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemedilerÖzhaseki: Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.