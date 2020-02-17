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  4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 22:21 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kırmızı alarm! Bina karantinaya alındı

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BİNADAKİ GÖREVLİLER TAHLİYE EDİLDİ

Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi.

BİNANIN TAMAMI KARANTİNAYA ALINDI

Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleri MSKÜ Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden kan ve idrar numuneleri alındı. 3 kişinin tahlilleri temiz çıkarken, tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Binadaki karantina kaldırıldı.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MSKÜ Doç. Dr. İbrahim Kıvrak

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