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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Teknoloji Transfer Ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek: -"Teknoloji Transfer Ofisi, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine imkan sağlayan çok fonksiyonlu bir merkez olarak faaliyet gösterecek"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin açılışı yapıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Araştırma Laboratuvarları Merkezi'nde düzenlenen törende, küresel alanda teknolojinin en önemli yaptırım aracı olduğunu, günümüz dünyasında da yerli teknolojilerin milli gücün en önemli göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bu çerçevede üniversitelerde yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Çiçek, "Teknoloji Transfer Ofisi, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine imkan sağlayan çok fonksiyonlu bir merkez olarak faaliyet gösterecek." dedi.

Ofisin özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayicilerle gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, üniversite sanayi iş birliğinin kalkınma için önemine işaret etti.

Üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine destek olmanın, endüstride uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak anlamına geldiğini belirten Çiçek, "Bu amaçla üniversite olarak her zaman yeniliği takip ederek ve akademik servetin somut çıktılara dönüşmesi için birçok çalışmaya imza attık. Bilim insanları olarak ülkemizin marka değeri yüksek ürün sayısını nasıl artırılacağına yönelik çalışmalar yaptık ve kısa sürede bunun alt yapısını oluşturduk." diye konuştu.

Çiçek, hayata geçme fırsatı bulamayan yenilikçi fikirlerin kaybedilen bir vatan toprağı kadar kıymetli olduğunu kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise stratejik araştırmaların önemli olduğunu, özelikle teknoloji transferi ve teknoloji politikaları bağlamında üniversitelere büyük görev düştüğünü kaydetti.

MSKÜ Araştırma Labaratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk, Teknoloji Transfer Ofisi'nin yürüteceği çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Aktürk, tüm endüstri süreçlerinde ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmelerdeki temel unsurun üretim olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ofisin açılışını gerçekleştirdi.

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